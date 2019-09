Viljandi Tulevik pidi taas FC Flora paremust tunnistama

Sama tulemusega jäädi kolmapäeval FC Florale alla Tallinnas. Ehkki erinevalt kolmapäevasest kohtumisest saatis peatreener Sander Post väljakule kõik tugevamad mängijad eesotsas Kaimar Saagiga, jäädi juba esimese poolaja järel taha 0 : 3 ning see oli ka mängu lõppskoor. Tänavu on FC Flora näidanud kogu hooaja jooksul suurepärast mängu, mille üks põhjustest on olnud Eesti ühe edukama jalgpalluri Konstantin Vassiljevi liitumine nende meeskonnaga.