Vaatus kaks, kokku neli: Tulevik tahab Flora vastu trofeeriiulit täiendada

Premium-liiga 31. vooru mängus võõrustab Tulevik täna, pühapäeval, kell 15 linnastaadionil meistritiitli suunas rühkivat Tallinna FC Florat. Kui Flora siht ja soov on meistritiitel võimalikult varakult lukku panna (pärast tänast jääb mängida veel vaid viis vooru), siis Tuleviku soov on esmajoones täiendada oma trofeede riiulit: Flora on ainus meeskond, kellelt kollasärgid pole tänavu punkte saanud.