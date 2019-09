3. oktoobril saab külastada Polli teaduskeskust

Õppekülastuse eesmärk on tutvuda tervise- ja loodustoodete väljatöötamise võimalustega Pollis. Õppekülastuse sihtgrupiks on need ettevõtlikud naised ja ettevõtlusnõustajad, kes tunnevad huvi looduskosmeetika tootearenduse valdkonna vastu. Osalema oodatakse ETNA Eestimaal võrgustikus osalejaid, LEADER tegevusgruppide esindajaid, kõiki aktiivseid ja maaettevõtluse arendamisest huvitatuid.