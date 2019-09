Moodsa lauda valmimine tegi lehmad õnnelikuks

Tellijale

Moodsas farmis käib lüps karussellplatsil. Talus on lüpsjateks Ukrainast tulnud mees ja naine. Ukrainlased käivad talus üheksa kuu kaupa vahetustega ning teevad Linnamäe talu noorperemehe Kalle Nukka sõnutsi head tööd. Linnamäel on avar ja õhurikas laut, mis talvel peab sooja ning suvel ei kuumene ülearu, sest seinteks olevad kardinad saab kõrvale tõmmata. Lehmad elavad seal vabapidamisel ning magamiseks on neil puidust äärisega põhumatid. Kõik see on taganud loomadele Kalle Nukka sõnutsi varasemast parema tervise, suurema piimatoodangu ja kauaaegsema karjas püsimise. «Enam ei ole nii palju jalaprobleeme nagu varem ning udarad on tervemad. Praegu on loomad vabalt ringi liikumas nagu karjamaal, nad on rõõmsad ja õnnelikud,» kõneles Nukka.