Mustlas peetakse mulkide murumänge

Muruväljakul saavad autorallis kätt proovida ühe autoga kogenud masinataltsutajad, teises masinas on algajaid juhendamas tuntud võidusõitja Mikk Maaten, kelle käe all saavad autoga sõitmist proovida isegi üsna väikesed poisid ja tüdrukud. 15 aastane Kärstna noormees Kevin Daniel Platov taltsutas kogenud roolitaltsutajate masinat ning nagu ütles autol silma peal hoidev Romet Koser, siis noormees oli isegi enamikest täiskasvanud meestest osavam. „Olen käinud Raasilla motorajal Mikk Maateni käe all harjutamas ja kodus olen ka sõitnud,” sõnas Kevin Daniel Platov. Rajal sai ta sõita edaspidi ja tagurpidi slaalomit, garaaži tagurdamist ning külgboksi liikumist. Ühtki viga ta ei teinud, olid vaid mõned napid takistusest möödumised, aga just need tegevat noormehe sõnul sõitmise põnevaks. „Harjutamine teeb meistriks ning kui asi huvitab, siis tulevad ka oskused,” sõnas ta elutargalt. Algajaid juhendav Mikk Maaten sõnas, et kõik on saanud liikuma ja on tublid. Parkuuri ja slakcline osavust ja tasakaalu nõudvatel aladel oli taas edukas Kevin Daniel Platov. Peenel puude vahele tõmmatud koormarihmal kõndides tasakaalu hoidmisel ja liikumisel jagas kõrvalt õpetussõnu juhendaja. „Kui hüppel maandud, siis lase jalad kohe kõverasse,” sõnas ta. Väikesed mudilased olid õhinal mullimaale tegemas. Mulkide murumängudel on ka hulga keskaegseid osavus- ja täpsusmänge, alustades vibulaskmisest, lõpetades mõõgavõitlusega. Populaarne on Mustlas võistkonnaga orienteerumine ja linnakese tundma õppimine. Koolimajas saab igaüks kõhutäiteks mulgiputru, korpi ja teed. Mustlas on täna avatud Tarvastu käsitöökoda kohviku ja õpitoaga ning seal jagab tarkust kinnisvara maakler.