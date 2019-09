Laupäeval toimub esimest korda Maal Elamise päev ja Viljandimaalt osaleb kaks valda oma piirkondadega

Tellijale

Viljandi vallas on valla Tarvastu käsitöökoda ning kohvik ja õpituba ning kohal on kinnisvaramaakler. Holstre külas on avatud kool ja magasiait, kus on valla savitöökoda ja kohvik. Sealsamas on sügislaat ja auhindadega sügisandide võistlus. Raamatukogus saab näha näitust «Edgar Valter 90» ning kooli ümbruses korraldatakse orienteerumisvõistlus.