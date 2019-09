Tellijale

Sellest, et pääsu talle kuuluvale Pärnu maantee 3 krundile on kavas muuta, sai ettevõtja aimu mai lõpus, kohtudes Viljandi Veevärgi arendusjuhi Rein Triisaga. Koos vaatasid nad üle uute kanalisatsioonitorude paiknemise ja liitumised ning omanikule näidati ka teeprojekti, millel oli näha, et sissesõit asetses teise koha peal, kui tema selle planeerinud oli. Kui kanalisatsioonitorude projekt sai kooskõlastatud, pöördus Alliksaar 5. juunil sissesõidutee murega linnavalitsuse poole ja saatis sinna ka pildid kohapealsest olukorrast.