"Veel enne, kui politsei sündmuskohale jõudis, oli kogukond ise reageerinud ja need kaks noorukit kinni pidanud," lausus Lill.

Ta rääkis, et kui noorukid taksopeatusest mööda jooksid, õnnestus ühel taksojuhil nad kinni pidada ja tema andis nad kohale jõudnud politseinikele üle. Selgus, et lõhkumiselt ning seejärel põgenemiselt tabatud 17-aastane neiu ja 16-aastane noormees olid tarvitanud alkoholi. Politseinikud tuvastasid Ilmarise tänaval, et ühtekokku olid noorukid lõhkunud nelja auto küljepeeglid.