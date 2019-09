Laupäev, 28. september

28. septembril peetakse üle Eesti maal elamise päeva. Sel päeval ootavad külalisi lasteaiad, koolid, tervise-, kultuuri- ja spordikeskused, külamajad ja ettevõtted. Viljandi vallas võtab külalisi vastu Mustla ja Holstre. Tarvastu käsitöökoda on avatud kella 11–16. Võimalik on teha ringkäik käsitöökojas, muuseumis ja raamatukogus, avatud on kohvik ja õpituba.

Holstre magasiait on lahti kella 12–15. Avatud on savitöökoda ja kohvik, saab vaadata näitusi. Kella 12.45–13.45 on magasiaida juures sügislaat ja sügisandide võistlus. Holstre kool on avatud kella 10–16. Kell 11.30 on avatud raamatukogus näitus "Edgar Valter 90", kell 14 algab orienteerumine kooli ümbruses. Holstre-Polli vabaajakeskuse kettagolfirajal on kella 12–15 võistlus "Mustla Discgolf 2019". Tarvastu gümnaasiumi juures peetakse mulkide murumänge. Rongkäik algab kell 10 Mustla rahvamaja juurest, järgnevad põnevad spordimängud gümnaasiumi juures. Tarvastu muusika- ja kunstikoolis tehakse ringkäik kell 11 ja 13. Tarvastu lasteaia Mustla majaga saab tutvuda kell 12, Soe majaga kell 13 ja Kärtsna majaga kell 14. Kärstna hooldekodu on huvilistele avatud kella 11–16. Tutvutakse asutusega, peetakse vestlusringi ja spetsialistid räägivad sotsiaaltööst. Kärstna mõisa hoonet ja parki saab uudistada kella 11–14. Samal ajal peetakse Kärstna mõisa juures omatoodangupäeva. Tarvastu päevakeskus ootab külalisi kella 9–13. Mustla päästekomando on avatud kella 11–16. Loomakasvatusega tegelev Linnamäe talu ootab huvilisi kella 11–16, taime- ja loomakasvatusega tegelev Karpo kella 13–15 ning puidutöötlemisega tegelev Roni Rem kell 11 ja 11.30.

Karksi-Nuia kultuurikeskuses kella 10–13 novuse turniir. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Viljandi spordihoones kell 10 rahvusvaheline lauatenniseturniir Eesti, Läti ja Soome paremiku vahel. Vaksali tänav 4, Viljandi.

Viljandi järvel kell 11 sõudmise U-18 Balti karikavõistlused.

Ugala teatris kell 17 "Meistrite liiga". Vaksali tänav 7, Viljandi.

Viljandi kunstmuruväljakul kohtuvad kell 18 Eesti noorte U-17 II jalgpalli meistrivõistlustel Viljandi JK Tulevik ja Nõmme Kalju.

NÄITUSED

Kondase keskuses on 3. novembrini üleval Peterburi kunstniku Tatjana Tšursinova tekstiilsed kollaažid ja miniatuurid. Pikk tänav 8, Viljandi.

Kondase keskuses saab 13. oktoobrini saab näha Pihkva kunstniku Aleksander Bušujevi maale. Pikk tänav 8, Viljandi.

Viljandi vanas veetornis on avatud fotonäitus «Elujõud kaduvikus». Fotodelt leiab Viljandi vana kalmistu iidsed puud, kes on enda embusse haaranud raudristid ja -aiad. Motiivid on jäädvustanud peaaegu kümneaastase vahega kahe põlvkonna hobifotograafid, isa ja poeg Ants ja Raigo Tõnisalu. Veetorn on avatud kolmapäevast pühapäevani kella 10–17 septembri lõpuni. Näitus on avatud 29. septembrini. Laidoneri plats 5, Viljandi.

Viljandi muuseumis on 16. novembrini koostöönäitus Eesti ajaloomuuseumiga «Päris ja prii: 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal, 150 aastat esimesest laulupeost» ja stendinäitus Mulgimaa ajaloost. Tel 433 3316. Laidoneri plats 10, Viljandi.

Heimtali muuseumis on jõulukuu lõpuni näitus «Kahlajad ja värvulised». Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.

Viljandi spordihoone fuajees 13. oktoobrini Viljandi fotoringi fotosein «Vol 37». Oma töödega on vaatajate ees Reelika Vološtšuk, Eeva Vitsut, Ade Aasmäe, Kairi Roomet, Külli Järvis, Ester Karm, Inga Teder, Marge Tammesalu, Madis-Siim Kull, Sergei Rodiukov, Kuuno Kuusik ja Meelis Heli. Valiku tegi Õie Pak. Vaksali tänav 4, Viljandi.

Uku keskuses 13. oktoobrini Viljandi fotoringi «Urbaniseerumine». Oma töödega on vaatajate ees Eeva Vitsut, Berit Sarap, Annabel Sõlg, Kairi Roomet, Külli Järvis, Inga Teder, Marge Tammesalu, Õie Pak, Gen-Horret Rand, Madis-Siim Kull, Sergei Rodiukov, Kuuno Kuusik ja Meelis Heli. Valiku tegi Maris Tomba. Tallinna tänav 41, Viljandi.