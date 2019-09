Selles, et volikogu avaldab valla- või linnajuhile umbusaldust, pole midagi erakorralist ei Eestis ega Viljandimaal. See on osa demokraatiast ning enamasti ei saa selliseid umbusaldusi kuidagi tavatuks pidada. Võimukonflikte tuleb ikka ette. Ehkki enamasti on konflikt isikute vahel, püütakse tavaliselt jätta avalikkusele muljet, et erakonnad või valimisliidud on oma põhimõtete pärast vastuollu läinud ning tuleb moodustada uus koalitsioon.