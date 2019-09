Tänavu trügis sügis suve asemele õige ruttu: sellest annavad aimu poriloigud, piisasabin aknal, ninalörin ning hommikune dilemma riidenagi ees: mantli jaoks on veel liiga vara, teksatagiga jälle liiga külm ... Just see dilemma ongi enamasti nina lörisemise taga.