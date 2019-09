Detektoristid otsivad Kobruvere kandis Madisepäeva lahingu jälgi

Ettevõtmise eestvedaja Sten-Erik Undi seletusel on ajaloolased teinud aasta jooksul Henriku Liivimaa Kroonika ning vanema riimkroonika uurimise ja tõlgendamisega kõvasti tööd, on uuritud kaarte ning esmase hinnangu kohaselt on põhjust uskuda, et lahing võis olla just Kobruvere küla piirkonnas. Otsingu piirkond on 3-4 hektarit.