2012. aastal käis U19 jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ajal Eestis toona Prantsuse noortekoondisse kuulunud Paul Pogba, kes praegu on Manchester Unitedi tähtmängija. Sel nädalavahetusel tasub noortele mängijatele niisiis pilk peale visata, et tulevikus saaks öelda, keda staaridest oma silmaga kunagi on nähtud.

FOTO: James Wilson