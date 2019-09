Linnadevahelist transporti pakuvad Eestis paljud ettevõtted ning neil on teenuse osutamisel erisugused põhimõtted, meetodid ja fookus. Pean tunnistama, et minu silmis on enamik bussifirmasid end ammendanud ning olen hakanud isegi oma plaane ümber tegema, et kasutada mõne kindla firma teenust.