«Hea sõber, ajaloolane Küllo Arjakas käis Riia vanalinna suures raamatupoes Valters un Rapa ja vaatas, et ohoo, müügiedetabelis on viiendal kohal kellegi Jāks Pihlaksi raamat. Ta, muide, ei teadnudki, et see mul läti keeles ilmus,» räägib Jaak Pihlak lõbusalt.

Märkimisväärne on, et Pihlaku teos ei olnud viiendal kohal mitte ajalooraamatute arvestuses, vaid kõiki žanre hõlmavas koondtabelis. Mis võib olla põhjus, miks see mitte just kõige kergema kirjasõna hulka kuuluv teos lätlastele niivõrd korda on läinud?