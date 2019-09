Viljandimaa noored valmistavad Kõpu koolis uute toodete prototüüpe

"Et koolituse eesmärk on eelkõige noori inspireerida ning tekitada huvi ettevõtluse vastu, siis läheneme kogu koolitusele väga loovalt ning ka prototüübid valmistame kättesaadavatest materjalidest, näiteks kontoritarvetest või WC-paberi rullide sisust. Peamine eesmärk on päeva lõpuks midagi käegakatsutavat valmis saada," ütles ettevõtlusõpet edendava Junior Achievement Eesti ürituste juht Maria Heinrichsen.

Sellel nädalal on samasugused koolitused olnud juba Põltsamaal ja Pärnus, kus noored näitasid üles suurt leidlikkust ning pidasid tähtsaks taaskasutust ja keskkonnale mõtlemist.

"Üllatusime, kui kiiresti suudavad põhikooli noored oma müügikõnesid ja prototüüpe luua võrreldes gümnasistidega," märkis Heinrichsen. "Nooremate õpilaste ideed ja mõtted on väga lennukad. Näiteks on välja mõeldud marlilapid lapse imetamise lihtsustamiseks, söödav stressipall kondenspiimaga, biolagunev matkanõude komplekt, telefonikorpus, mille küljes on kohe ka kalkulaator, alaealistele tööpakkumisi vahendav portaal ja palju muud."

Heinrichsen sõnas, et loodetavast saavad noored piisavalt innustust ja jätkavad päris minifirma loomise programmis.