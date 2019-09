Juhtkiri. Kitsas käes

Kui kümmekonna aasta eest kõneldi Viljandit ümbritsevate valdade liitumisest, siis oli päevselge, et linna igast küljest piirava valla keskus tuleb just Viljandisse. Täpselt nii see ka läks. Vallad panidki leivad ühte kappi ja rajasid vallamaja Viljandisse. Tõsi ta on, kaugemate piirkondade elanikel on ühistransporti kasutades tunduvalt lihtsam pääseda maakonnakeskusesse Viljandisse kui näiteks Viiratsisse. Nüüd on aga selgeks saanud tõsiasi, et ametnikud ei mahu Kauba tänaval vallamajja ära. Kui neli valda liitusid, oli ka neli vallamaja ja nende ametnikud asustasid selle hoone. Pärast järgmist liitumist seisti aga silmitsi tõsiasjaga, et on vaja ära mahutada veel kahe vallamaja töötajad.