2010. aastal korraldas president Toomas Hendrik Ilves sõnavõistluse ehk sõnause, et leida suupäraseid vasteid keerukatele sõnaühenditele, võõrsõnadele ja sõnadele, millel polnud üldse eestikeelset vastet. Võidusõnadeks valiti teiste seas näiteks «juhind», «kestlik» ja «teisestamine». Üheksa aastat tagasi korraldatud võistluse kõige edukam uus sõna on aga kahtlemata «taristu», mis asendab pikka ja lohisevat «infrastruktuuri». See sõna on praegu laialt käibel ja kõigile arusaadav.