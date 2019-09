Varem oli hõbehaigur Eestis väga haruldane külaline, ent nüüdseks on temast saanud püsiasukas, keda on sel suvel nähtud ka Viljandis. Äsja jäi üks neist Paala järve ääres Sakala fotograafi kaamera ette.

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teaduri Marko Mägi sõnutsi olid hõbehaigrud 10–15 aastat tagasi Eestis väga haruldased, kuid neid on plahvatuslikult juurde tulnud või ise siin siginud. Seega ei ole hõbehaigru nägemine enam sugugi haruldane. Mägi rääkis, et Tartus näeb ta hõbehaigruid alatihti, samuti linna lähedal, aga rannikualadel on neid veelgi rohkem.