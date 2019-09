Kuidas on siis lood parkimisega linnas, kus põhimõtteliselt võiksid autojuhid tagajärgi pelgamata jätta auto, kuhu ja kuidas tahavad? Keeruline öelda, kas linnas valitseb tõepoolest parkimisanarhia, aga on selge, et kui seda seni puhkenud pole, siis vaid tänu sellele, et lõviosa autojuhtidest püüab ikkagi seaduskuulekas olla. Vahel pargib mõni küll peaaegu ristmikule ning seadust, mis kohustab sellisel juhul kinni pidama viie meetri piirist, ei võeta ülemäära tõsiselt. Ja enamasti ei juhtu midagi. Tõsi, ei saa öelda, et politsei valesti parkijatega üldse ei tegeleks.