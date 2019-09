Sadakond õpetajat tutvus Ugala uue hooaja plaanidega

Ugala dramaturg Liis Aedmaa astub sügisel lavastaja rolli lavatsusega "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi". Koos näitleja-dramaturgi Laura Kallega toovad nad novembris lavale rohkete lauludega lavakava ajast, mil Ugala teater oli alles 17-aastane. Vaatajate ette jõuab see esimest korda 30. novembril teatri väikeses saalis. Detsembris esietendub Oleg Titovi lavastus "Tuhkatriinu".