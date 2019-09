Kuigi sügise ametliku alguseni on jäänud veel kümmekond päeva, piisab pilgust välja, et teadvustada: suvi on selleks korraks läbi. Tuul ulub, vihma ladistab ja temperatuur, va reo, muudkui langeb. Kütteperioodi algusega on kuidas kuskil. Õnnelikud on need, kes saavad ahju küttes toa mõnusalt soojaks. Tuli on aga teadagi hea sulane ja halb peremees.