Eile teatavaks saanud tõsiasi, et kadunuks jäänud ja siis tapetuna leitud Ülle tapmises kahtlustatav on kinni peetud, on Veisjärve kandi inimestele kergendus, sest teadmine läheduses liikuvast kurjusest sigitab sundmõtteid ja hirmu. Samas on ­õõvastav mõelda, et kuriteos kahtlustatav elas ohvri naabruses.