Eelarve kohaselt ootas linnavalitsus seitsme kuuga tulumaksu 7 801 350 eurot, laekus aga 270 850 eurot rohkem. Võrreldes eelmise aasta seitsme kuuga on sel aastal laekunud 728 171 eurot ehk 9,92 protsenti enam.

«Viljandi eelarve koostamise põhimõtted on, et koostada tulude osas nii õige eelarve kui võimalik,» ütles linnavalitsuse rahandusameti juhataja Marika Aaso. «Pigem olgu eelarve konservatiivne ja me ei jäta puhvrit tulude selles osas, mis võib-olla ei laekugi, sest vastasel juhul pole ju kõikidele kuludele katteallikat.»