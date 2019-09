Sel nädalavahetusel on Põhja-Sakala valla eri paikades sügislaat. Seda peetakse Kõpus, Sürgaveres, Võhmas ja Suure-Jaanis. Septembri keskpaik on laadaks ka parim aeg, sest sügisannid on valmis. Müügilettidel pakutakse kartuleid, kapsaid, porgandeid, seeni ... Tänavu on olnud meemeistritel hea suvi, sestap peaks jaguma ka linnumagusat.