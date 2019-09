Amet teatab, et Viljandi maakonnas Raudna–Loodi maanteel Ramsi külas (km 5–7) rajatakse sõidutee kõrvale kergliiklusteed.

Ühtlasi rajatakse liiklusohutuse tõstmiseks maanteele liiklussaarega ülekäigukoht, millega seoses on mõnel päeval ülekäigu rajamise kohas liiklusele avatud ainult üks sõidurada. Liiklus on reguleeritud eesõigusmärkidega. Tööde eeldatav tähtaeg on 31.10.2019.