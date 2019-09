Suure-Jaanis esineb täna oreliduo

Oreliduo Tiia Tenno – Hille Poroson on koos mänginud alates 2002. aastast.

Mõlemad on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning täiendanud end Saksamaal.

Duo on andnud kontserte Eestis, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal. Koos on esinetud kontsertidel Tallinna Toomkirikus, Tallinna Jaani, Kaarli ja Pühavaimu kirikutes; Pärnus, Viljandis, Tallinna orelifestivalil ja mujal. Tiia Tenno on Tallinna Jaani kiriku organist, Hille Poroson Rapla Maarja-Magdaleena kiriku ja Viimsi Püha Jaakobi kiriku organist.