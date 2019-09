Augusti kaks nädalat möödusid Itaalia päikest, toitu ja veini nautides. Tuleb tõdeda, et toidu ja ilma koha pealt on Itaaliale raske vastast leida. Maailm teab rääkida, et keelgi pidavat itaallastel kõige ilusam olema. Ja sellest on nad ise samuti ilmselgelt teadlikud, sest ükskõik, mida itaallane ka ei teeks, tema jutt ei lõpe. See ei katke õhtusöögilauas ega autorooli keerates.