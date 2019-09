Viljandi, Mustla, Suure-Jaani ja Abja-Paluoja päästekomandodes on 8. septembril kell 13-16 avatud uste päev. Koos tähistatakse organisatsiooni 100. juubelit ja vanavanemate päeva. Oodatud on kõik, eriti pered koos vanavanematega.

NÄITUSED

Viljandi Vanas Veetornis on avatud fotonäitus «Elujõud kaduvikus». Fotodelt leiab Viljandi vana kalmistu iidsed puud, kes on enda embusse haaranud raudristid ja -aiad. Motiivid on jäädvustatud pea 10 aastase vahega kahe põlvkonna hobifotograafi - isa ja poja, Ants ja Raigo Tõnisalu poolt. Veetorn on avatud K-P 10-17 septembri lõpuni.