Väike Kärstna küla ja selle ümbruse elanikud on nädal pärast 35-aastase Ülle kadumist jahmunud. Külas ja selle ümbruses ripuvad otsimiskuulutused ning kohalike seas on erinevaid arvamusi, mis võis Üllega juhtuda. Mitu kohalikku inimest, kellega Sakala ajakirjanik rääkis, olid varem Üllet küll kohanud, kuid isiklikult teda ei tundnud. Nagu ühest suust ütlesid külaelanikud, et on juhtunust šokeeritud.