Teatavasti oli Hiina Rahvavabariik samasugune totalitaarne režiim kui nüüdseks hävinenud Nõukogude Liit. Hiina avatud uste idee autoril Deng Xiao­pingil õnnestus mastaapselt majandusliku kaose realiseerimine. Nõukogude Liidus käivitas «akende ja uste» avanemine kaose nii majanduslikus kui poliitilises mõttes. Saatuse tahtel on minuealised selle maailma kommunistide poole sajandi pikkuse ebaõnnestunud majanduseksperimendi katsumused sageli hambaid kiristades üle elanud. Samas, Deng Xiaoping on muudatuste käivitamise hetkel öelnud tähelepanuväärse lause «Kui avad akna, siis lased sisse õhku, aga sisse tulevad ka moskiitod».

MA EI HAKKA siin rääkima meie vabadusvõitlusest ja üksikisikute rollist meie pääsemisel sellest majanduslikust õnnetusehunnikust. Jäägu see ajaloolaste tööks, kuigi ka ajaloolaste, eriti poliitikasse siirdunute, tõsiseltvõetavuse suhtes tasub ettevaatlik olla. Teatavasti kiputakse iga uue võimu jaoks kirjutama uut ajalugu. Oleme ju kuulnud 700-aastasest orjaikkest ning viimasel ajal sageli Nõukogude ja Saksa okupatsioonist. Minu arvates on viimati mainitut mõni eriti agar isegi heroiseerida püüdnud. Heinrich Himmleri ja Hitleri aatekaaslased on kurjategijate kaasajooksikud igal juhul, sõltumata otsitud põhjendustest. Meenub noorukieas eakamatelt kuuldud kõnekas repliik «Röövel päästis röövli käest».

Mõtleme selle peale, mis on inimestele oluline praegu, mis vabastab inimeses peituva energia.

Meil on nüüd jälle oma riik. Paraku rakendavad tragimad ja suure tõenäosusega ka arukamad oma loovat energiat väljaspool meie taas vaba isamaad. Poliitikud väidavad, eriti enne valimisi, et nad võitlevad eesti keele ja rahvuse säilimise nimel. Tasub silm peal hoida, mida arvavad sellest meie vaba maa rahvuskaaslased. Minu arusaamist mööda annab parima vihje nende tegevus. Kuidas kavatsevad nemad oma panuse anda eesti keele ja kultuuri ülesehitamisse? Statistikud väidavad, et umbes 100 000 inimest meie hulgast eelistab ülalpidamist teenida võõrkeelses keskkonnas, valdav osa põhjanaabrite juures soome keelt rääkides. Muuseas, olen elatist teenivaid rahvuskaaslasi kohanud paljudes teisteski Euroopa riikides, sealhulgas Saksamaal, Iirimaal ja isegi Venemaal, kogu loetelu saaks suure tõenäosusega pikk. Kuuldavasti hääletab suur osa välismaal leiva teenijatest usinalt EKRE poolt. No tore küll, eriti veenev viis eesti keelt ja kultuuri üles ehitada.

KUI TEKSTI ALGUSE juurde tagasi tulla, siis toetan kahel käel avatud maailma, mille pisikeseks osaks me oleme integreerunud. Igasugune piiride sulgemine oleks katastroof, eriti meiesugusele väikeriigile. Mõned asjad on meil üsna rehepaplikult oportunistlikud. Mõne poliitiku käitumine vene vähemusega on minu arusaamist mööda marurahvuslik. Vene keelt rääkivad 100 000 inimest on osa meie ühiskonnast ja nad annavad panuse ühiskonna ülesehitamisse. Tundub ka, et nende hulk Eestis aina kasvab, viimasel ajal tuleb neid Ukrainast. Vaadake Soome televisiooni. Ühiskonnas, kus kunagi ajaloos ei ole pikemaajalist vene kogukonda olnud, on lisaks rootsikeelsetele ­uudistele ka venekeelsed uudised.