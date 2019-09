Asi on kinni seaduses ehk kunagi kellegi väljamõeldud sõnastuses. Alkoholiseadus ütleb, et alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joo­miseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi. Seega, kui õlles leidub alkoholi kuni 0,5 protsenti, on kõik juriidiliselt korrektne, kui tootja ümardab näidu nullini ning väidab, et tegu on alkoholivaba õllega. Samast loogikast lähtudes võiks ju ka taimetoitlastele pakkuda lihavabu tooteid, milles siiski natuke liha leiduks. Aga see selleks.