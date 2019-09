Ei mingit aktust. Tulevikku ootab tarkusepäeval tuleproov

Viljandlaste ja saarlaste vihane vastasseis jalgpallimurul ulatub aastate taha. Viimasest 20 kohtumisest, millest esimene peeti 12 aasta eest ja viimane alles tänavu mais, on Viljandi vutimehed väljunud võitjana kümnel korral. Saarlased on triumfeerinud üheksa korda ning vaid korra (!) on lepitud viiki.

Möödunud kahel kõrgliigahooajal pakkusid just need kaks meeskonda kõrgliiga keldrikorruse madinais kõige armutumaid vaatemänge, kus saarlased edukamaks osutusid. Tuleviku viimane võit FC Kuressaare üle jääb täpipealt aasta taha: mullu 1. septembril alistati ülemeremehed nende koduväljakul 4:1. Tänavune esimene kohtumine kevadisel Viljandi kunstmurul algas kodumeeskonnale ideaalselt, kui oma esimeses kojunaasmismängus sai juba 12 minutiga jala valgeks Kaimar Saag. Paraku rikkus tolle kohtumise absoluutselt kohutav vilepartii väljakukohtunikult: esmalt kinkis ta saarlastele fantoomvea, mille tagajärjel teenitud ülisoodsast karistuslöögist saarlased viigistasid. Veidi hiljem aga saatis sama vilemees ebaõiglase punase kaardiga väljakult minema Tuleviku keskkaitsja ning Kuressaare meeskond viis minimaalse võidu koju teise karistuslöögiga saadud väravast.

Maikuus Saaremaa pealinnastaadionil mängitud kohtumises pakkusid meeskonnad publikule võrdsete vastaste vihase võitluse, kus betoonkaitsestiili viljelenud saarlased lõpuks standardolukorra lahendasid ning teenitud napi võidu said.

Tänasele kohtumisele tulevad mõlemad meeskonnad vastu võrdselt keerulises seisus. Ülipõnev Premium-liiga hooaeg on lähenemas lõpusirgele ning tabelis on endiselt jagamata jõujooned kohtadele 7. kuni 10. Tulevik hoiab tänase kohtumise eel 25 mängust teenitud 18 punktiga seitsmendat positsiooni. Tallinna Kalev ning FC Kuressaare on mõlemad pidanud 26 kohtumist ja teeninud 17 silma. Tabelipõhjas ootab oma võimalust 15 punkti kogunud Maardu linnameeskond, kellega Tulevik eelmises voorus võõrsil viigistas.

See kõik tähendab, et enne üheksamängulist hooaja lõpuringi on kõik lahtine: otsustatud ei ole ei kõrgliigast väljalangejat, üleminekumängude kaudu järgmise aasta kõrgliigakohta püüdma jääjat ega ka 7. ja 8. koha omanikke. Igal lauale jäänud tabelipunktil on juures vere maitse ning käesoleva jalgpallihooaja lõpufaas on tulemas kõigi aegade tasavägiseim, et mitte öelda veriseim.

Enne tänast mängu on Tulevik viigistanud kolm viimast kohtumist järjest, napsates sealjuures magusa punkti ka Nõmme Kalju koduväljakult, kus 0:2 kaotusseis mängu viimase seitsme minutiga 2:2 viigiks keerati. Paari vooru eest peatreenerit vahetanud saarlased aga sõidavad Viljandisse koguni 14-mängulise võiduta seeria pealt: viimati saadi kolm punkti mängust tollessamas maikuu kohtumises Tuleviku vastu. Viljandlaste viimane võit pärineb juunikuust, kui kodus Maardu mehed alistati.