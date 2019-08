Rannahooaja kokkuvõte: purjus mehed ja järelevalveta lapsed

"Inimesed küll teavad, et alkoholijoobes vette minek on ohtlik, aga peale märjukese tarvitamist see ohutunne kaob. Ei saada hakkama maa külgetõmbejõuga ega veepinnal püsimisega," ütles G4S rannavalve juht Henry Seemel ning lisas, et abistav käsi tuli rannavalvuritel ulatada ka uppumisohtu sattunud lastele.