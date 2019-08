Bernd Neugebaueriga Soomaal ehk Sa ei saa rääkida röövikuga liblika keeles

Et oleks kohe teada, mis mees Neugebauer on, siis kõigepealt pisut taustainfot. Ta on mees, kes on pühendanud kogu oma elu metsade kaitsele. Ja mitte pelgalt eestkõnelejana, vaid suure kogemuspagasiga teadjamehena mööda ilma rännates.

Et Neugebaueri tegevuse mastaapidest kõige paremini aimu anda, olgu mainitud, et ta on oma kätega taastanud ühe vihmametsa – Yucatáni poolsaarel Mehhikos. Kui ökoloogid arvasid, et selle ime tarvis kulub 600 aastat, siis tema tõestas, et saab hakkama 15-ga. Samuti on suuresti tema teene, et Saksamaal ei tehta enam suuri lageraieid.