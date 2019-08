Mis põhjustab sõidueksami ooteaegu?

EELDATAKSE, et suvel on sõidutingimused leebemad ja eksamit teha lihtsam. Tegelikult on suvel rohkem nii liiklust kui teetöödest tingitud ajutist liikluskorraldust ehk juhikandidaadile harjumatut olukorda, kus kiirused on suuremad. Soojade ilmade tõttu on juhid ka närvilisemad: keegi ei soovi pikalt autos haududa. Talvel on kiirused väiksemad ning liiklejad tähelepanelikumad ja teistega enam arvestavad. Keerulisemate teeolude tõttu annavad eksamineerijad võib-olla ka rohkem andeks.

Arvesse tasub võtta sedagi, et ainus eesmärk pole omandada juhtimisõigus. Seetõttu pole mõtet minna kodulinnast eemale võimalikult lihtsates tingimustes eksamit sooritama. Võimaluse korral läbige eksam piirkonnas, kus edaspidi peate kõige rohkem sõitma. Ja kui sooritada eksam talvistes oludes, ei tohiks ka suvise liiklusega raskusi tekkida.

Kui aga mõnes suuremas linnas on pikad ooteajad, on loomulik üritada mõnes teises piirkonnas eksamile registreeruda. Võtame eksameid vastu 18 piirkonnas. Samas pole mõneski neist eksamineerijad alaliselt kohal, vaid käivad seal vastavalt õpilaste hulgale. Kui näeme, et kohalikud ei suuda aegu täita ja õpilasi hakkab näiteks Tallinnast tulema, on parem jätta eksamineerija Tallinna eksameid vastu võtma.

Suvel lisandub märkimisväärne hulk juhikandidaate, kes soovivad omandada A-kategooria sõiduki juhtimisõigust. Lisaks sellele, et hoiame kõiki Eesti 18 piirkonda töös, tõime näiteks selle aasta alguses veebruarist aprillini teiste linnade eksamineerijaid Tallinna, sest väiksemates kohtades eksamiajad ei täitunud ja eksamineerijatel polnud tööd. Eelmisel talvel kutsusime ka meedia kaudu õpilasi eksameid sooritama.

OSALEME Euroopa teooria- ja sõidueksami töörühmas ning tänu tihedale koostööle teiste riikidega oleme oma eksamineerimise lihvinud niisuguse tasemeni, et kolleegid teistest riikidest käivad meilt nõu küsimas. Tugevat taset peegeldab ka õpilaste rahulolu: kokkuvõttes on neist sõidueksami korraldusega rahul 68 protsenti. Teenindusega on eksami sooritanutest rahul 88 protsenti ja eksami mittesooritanutest 27 protsenti.