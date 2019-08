Kondase Keskuses on Juhan Muksi näitus „Vue de la fenêtre“. Näitusel eksponeeritud maalidel ja visanditel on kujutatud Viljandit, nii nagu kunstnik seda oma koduakendest nägi.

Viljandi Jaani kirikus kell 17 kooliaasta alguse peremissa. Palume õnnistust kõigile, kelle jaoks sügis tähendab uut algust – olgu see lapsehoius, lasteaias, koolis, kutsekoolis või ülikoolis. Kõik on oodatud. Pikk tänav 6, Viljandi.

NÄITUSED

Heimtali muuseumis saab tutvuda Eesti rahvakultuuriga, mis on talletunud esiemade kaunis käsitöös. Eksponeeritud on ehtekunstnik Anu Paali näitus «Eesti asi ehk Puud olid, puud olid hellad velled». Rahvamajas on põrandavaipade näitus «Olustvere olemised». Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.