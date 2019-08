Juhtkiri. Hooli koolist

1. september võib olla ja sageli ka on esimest korda kooli mineva põngerja elu üks tähtsamaid päevi. Esimene koolipäev jääb ikka meelde nii lapsele kui vanematele. See on ametlikult teadmistepäev ning ühtlasi lipupäev, sellega on asi selge. Tänavu langeb see pühapäevale ning nagu tänasest Sakalast lugeda saab, on enamik maakonna koole otsustanudki esimese koolipäeva teha ametlikul tarkusepäeval. Põhimõtteliselt igati kiiduväärt otsus, sest suuri tähtpäevi tulebki tähistada õigel ajal, mitte ette või tagantjärele, ja 1. september on suur tähtpäev.