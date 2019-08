Viljandi uus arengukava sündis linnarahva toel

Linna kõnniteede kogupikkus on 108,3 kilomeetrit. Minul kui ühel suurimal jala käival viljandlasel on hing rahul. Asjad liiguvad õiges suunas: kõnniteede ja ülekäiguradade seisukorra parandamiseks kasutame tänavu ligi 400 000 eurot, mullusest neli korda enam. Ülekäiguraja ehitus jõuab lõpuni Männimäel Riia maanteel Jaani lihapoe juures, Jakobsoni kooli juures ning Uue ja Kooli tänava ristmikul. See on meie panus ohutumasse kooliaasta algusesse.

Kahe esimesena mainitud töö puhul sain ka ise kaasa aidata riigieelarve regionaalse investeeringu, niinimetatud katuserahaga.

Tänavate korrastamise vajadus on suur ja töö kulukas: ühe kilomeetri kapitaalne korrastamine maksab miljon kuni poolteist miljonit eurot. Viljandis on 179 tänavat kogupikkusega 98,6 kilomeetrit. Esmajärjekorras vajavad rekonstrueerimist ja uuendamist peatänavad: Uus tänav on kavas aastal 2021, Tallinna tänav aastal 2023. Olen endiselt seda meelt, et vajalik on riigi panus, investeeringud sellesse taristusse.

Lisaks eurorahale saime mullu miljon eurot Pärnu maantee viimase 900 meetri kapitaalseks uuendamiseks, seda meie koalitsioonipoliitikute töö tulemusena riigi tasandil. Tööd lõpevad sügisel. Tuleval aastal ­ootab ees ülisuur kesklinna avaliku ruumi ajakohastamise töö. Suurt tähelepanu ja suurt summat nõuab parkimine: kesklinnas, tulevase veekeskuse juures ja elurajoonides.

LAPSED, NOORED ja haridus on meile tähtsad. Koolid oleme teinud korda. Paalalinna kool ja selle ümbrus on täielikult uuenenud, see lõpetabki esimese ringi. Jätkub koolistaadionide rekonstrueerimine. Järg on lasteaedade käes. Põhjalikult uueneb Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone, ees ootavad Karlssoni ja Krõlli õppehoone. Tasuta koolitoit tuli meil ühe esimesena Eestis. Nüüd anname tasuta hommikusöögi linna lasteaedades.

Ühe väärtusena näevad meie inimesed rohelist Viljandit. Kavandame haljastu ja rohevõrgustiku teemaplaneeringu koostamist, ellu peab jõudma haljastu arengukava aastateks 2019–2030.