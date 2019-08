Viljandimaa juhtid kohtusid Minden-Lübbecke maavanema delegatsiooniga

Alar Karu meenutas oma kõnes, kuidas partnerlussuhted alguse said ja Viljandimaa tänulikkusest. Vallavanem tuletas saalisolijatele meelde ka hiljutisi koostööprojekte ja nende edukust.

Minden-Lübbecke maavanem Ralf Niermann vabandas hilinenud seminari pärast. "Teekond siia kestis 32 tundi, aga heade sõprade juurde pole üksi tee liiga pikk," ütles Niermann, kelle hinnangul kolmekümneaastase sõprussuhte vältel on Saksamaa arenenud, Eesti aga tohutult arenenud. "Tuleb meeles pidada, et vabadus on oluline ja demokraatia pole iseenesest mõistetav."