Kõdari metsas käib metsamajanduskava järgi asjatundlik metsamajandamine, samas on puutumata metsa koos vanemate kui 300-aastaste kaitsealuste künnapuudega, millel on väga hea järelkasv. Martin Kõdar on mittetulundusühingu Ühinenud Metsaomanikud liige ning talle kuulub 63,5 hektarit metsamaad.