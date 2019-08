Tulevik leppis lähikonkurendi vastu viigiga

28. minutil viis Tallinna võistkonna Wale Musa Alli juhtima ning 39. minutil viigistas seisu Janar Õunapi tabamus. Ehkki mõlemad võistkonnad üritasid lõpuni võiduväravat jahtida, seda enam ei sündinud. Liigatavelis on nüüd mõlemal 17 punkti, samavõrra ja Kuressaare klubil. Tagapool on vaid Maardu Linnameeskond 15 punktiga. Just Maarduga kohtub Viljandi kolme päeva pärast.