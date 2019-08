President Kaljulaid andis üle auhinnad Eesti kaunimatele kodudele, kolm laureaati on Viljandimaalt

Vabariigi Presidendi Kantselei lähetatud pressiteates on kirjas, et tänavuse looduskaitsekuu teemaks oli „Igaühe loodushoid“ ja see rõhutas kõigi ühist rolli loodusväärtuste ja looduskeskkonna hoidmisel. Riigipea sõnul saab see toetuda vaid teadlikkusele ja vabatahtlikkusele, olgu siis kogu riigis, oma linnas, külas või hoopis meie planeedil. „Just oma koduümbruse kujundamine on koht, kus igaüks iseseisvalt võib anda märkimisväärse panuse elurikkuse säilimisele ja selle suurendamisele. Ainuüksi mõni niitmata murulapp või aiaserv, veesilm või kompostihunnik loovad juba rohkelt uusi elupaiku ja kasvatavad loodusrikkust meie kodu ümber. Mõningate lisategevustega, nagu näiteks lindudele ja putukatele pesitsus- või varjevõimaluste loomisega, saab seda veelgi suurendada,“ rääkis president Kaljulaid.