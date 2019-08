Kõo kandis lasti maha karu

„Kevadel lõhkus üks karu mullikaaedu ja käis seal sees. Tuttav jahimees leidis sama aia tagant eile karu tehtud hunniku. Rajakaamerates on palju ülesvõtteid ning kõikjal on mesikäpa jälgi,” kõneles Riisk. Viljandimaa jahimeeste liidu (VJL) juhatuse esimees Priit Vahtramäe sai Kõos kütitud karu kohta raporti, mille järgi loom kaalus 163 kilogrammi. See on tema hinnangul 2 – 3 aastane karu, emakaru sirgub kuni 200-kiloseks, isane mesikäpp 300 kilo raskuseks. Kokku võib tänavu Viljandimaal küttida neli karu.

Priit Vahtramäe sõnas, et väiksemaid kahjusid on karud teinud, näiteks Mõisaküla kandis on rikkunud mesipuid, aga üldiselt on asi rahulik, sest arg mesikäpp püüab inimestest hoiduda. „Ettevaatlik tuleb siiski olla, sest kui jääda emakaru ja poegade vahele, siis võib ta rünnata küll. Karu murrab põdra maha nigu niuhti, põdravasikaid ja põrsaid on läinud palju tema saagiks, eelkõige kevadel, kui karu on talveune järel näljane. Suurt siga ta enam kätte ei saa. Põhitoit on tal marjad, vaglad ning muu taoline, aga sügisel enne magamaminekut vajab ta rohkem proteiini ja liha, et ennast rasva nuumata, siis noolib ka jahipraaki ja surnud loomi,” kõneles Viljandimaa jahimeeste juht. Koduloomadele ta Vahtramäe teadmisel tavaliselt ohtu ei kujuta, kaks aastat tagasi oli siiski tema kodukandis lehmakarjas loomale kintsu õrnad küünejäljed jätnud.