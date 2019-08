Puuviljanduses on superaasta, ploomiaedades uputab

EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse tootmisjuht, luuviljaliste sordiaretusega tegelev Kersti Kahu ütles, et ploomisaak on nende aedades tänavu suurepärane, ainus häda, et niiskema ilmaga kipuvad viljad mädanema. Sama juttu rääkis ka Pollis asuva Seedri puukooli peremees Elmar Zimmer. „Tänavu on fantastiline saak,” kinnitas Mulgimaa aiandusguru. „Meie kandis kannavad tänavu kõik asjad, mis vähegi kanda saavad, olgu õun, pirn, murelid või ploom,” pajatas Zimmer. „Juba algus oli suurepärane, sest murelisaak oli vägev, ka maasikasaagi üle ei saa kurta. Õuntel vaid need sordid, mis mullu kõvasti kandsid, annavad vähem vilju ja puhkavad. Kõige tublimad on muidugi ploomid, mis varasematel aastatel sugugi ei kandnud, sest talviti tabasid neid õiepungade kahjustused. Tänavu on ploomipuud lookas ja murravad ennast katki. Väike murekoht on see, et mädanemist on palju nii õuntel, pirnidel kui ploomidel.”