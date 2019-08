Ümbersuunamised on keerulised ning Kai Kannistu on saanud Karksi-Nuia tänavaid kahe kuu jooksul hästi tundma.

Karksi-Nuia peatänav on juuni lõpust olnud remondis ning seega tuleb linna läbijatel otsida möödasõiduteid. Paraku on suunamised nii keerulised, et inimesed jäävad tihti kauaks ekslema.