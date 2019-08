Kui ajaloos tagasi vaadata, siis mõni hea sajand tagasi oli sellega mõnevõrra lihtsam. Kuningas Louis XIV, kes on tuntud ka Päikesekuningana, suutis rahva seas edukalt kujundada veendumuse, et riigis sõltub kõik temast. See, kas ta tõepoolest ütles: «Riik, see olen mina», on küll pisut kaheldav, aga fakt on, et ta tegeles päevas enam kui kümme tundi paberitööga. Nii ei olegi vale öelda, et ta ohverdas oma elu riigi toimimise heaks. Valgustatud monarhi ja päikesepiste saanud isevalitseja vahe on sageli muidugi ebamäärane, aga vähemasti olid siis asjad konkreetsed.