Kolm vapustavat päeva

21. augustil 1991 oli selge, et 19. augustil alanud putš on läbi kukkunud, kuid püsis oht, et kuni sõjaväeosad ei ole pöördunud tagasi oma asukohtadesse, keerab mõni komandöridest midagi omal käel kokku. Mässukatse kolmandal päeval oli oluline näidata, et riikliku erakorralise seisukorra komiteel pole tegelikku toetust ja isehakanud on sattunud maailmas täielikku isolatsiooni. Suurriikide G-7 oli üheselt deklareerinud: ei mingit toetust võimuhaarajatele!