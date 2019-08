Mul oli äsja lõppenud puhkuse ajal õnn käia Leedus ja muljed on head. Sealne kuurort Palanga teeb silmad ette kõigile Eesti puhkuselinnadele. Rand on seal puhas ja vesi ahvatlev, ujumissügavuseni jõudmiseks ei tule kuigi palju kõndida ning tugev laine loksutab keha teraapiliselt. Kõrge kallas lisab paigale võlu ja maalilisust.

Linnakese südames on rannalt merre ehitatud mitmesaja meetri pikkune puidust jalutusmuul, mis on turistide hulgas väga populaarne. Selleni viiv ülipikk meelelahutustänav on aga omaette vaatamisväärsus.