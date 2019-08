Cleveron lõi kahetemperatuurilise toiduroboti

Cleveron 501 on maailmas esimene toidurobot, mida saab tellida kahe temperatuuritsooniga. Standardmudeli sisetemperatuuri saab määrata vahemikus +2 kuni +25 kraadi, kuid saadaval on ka sügavkülmatsoon, mille temperatuur on –18 kraadi. Seetõttu saab toidurobotis hoiustada nii kiiresti riknevaid toiduaineid kui ka sügavkülmutatud tooteid, teatas ettevõte.

"Cleveron 501-ga astume veel ühe sammu edasi ja siseneme e-poest tellitud toidukaupade turule. Robot on küll uus, aga meie suurem eesmärk on jäänud samaks: kinkida inimestele aega," ütles Cleveroni juht Arno Kütt pressiteates. "Tänu meie robotile liigub kaupade kättesaamine klientidele lähemale ning see võimaldab ettevõtetel oma turgu kasvatada. Veebist tellitud toitu saab nüüd kätte toimetada kohtades, kus see varem võimatu oli – näiteks kontoreid täis ärirajoonides, kuhu suur toidupood ei mahu."